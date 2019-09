Einkaufen ohne Verpackungsmüll : Großes Interesse an Unverpackt-Laden

Großes Interesse an Unverpackt-Laden

Viele Leichlinger nutzten am Samstag den Tag der offenen Tür, um sich über Konzept und Angebot des neuen Geschäfts zu informieren.

Eine Frage des Alters ist es nicht: Beim Tag der offenen Tür im neuen Unverpackt-Laden war der Zuspruch am Samstag selbst für die Ladeninhaber fast schon unerwartet hoch. „Mit so großem Interessen hatten wir tatsächlich nicht gerechnet“, bekannte Silke Hermanns. „Wir dachten bisher, dass das Thema vor allem Jüngere anspricht“, sagte Andreas Neumann. Doch davon konnte am Wochenende nicht die Rede sein.