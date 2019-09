Zeugen gesucht : BMW an der Hochstraße gestohlen

BMW an der Hochstraße gestohlen

Leichlingen In Leichlingen wurde am Wochenende ein BMW gestohlen. Die Polizei hofft auf Zeugen.

In der Nacht auf Sonntag ist ein 17 Jahre alter BMW an der Hochstraße gestohlen worden. Am Samstagabend war ein 19-jähriger Leichlinger mit dem Auto seines Vaters unterwegs.