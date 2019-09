Vorbereitungen abgeschlossen : Ab heute wird Wupperbrücke abgerissen

Solingen / Leichlingen Der Abriss der maroden Wupperbrücke zwischen Haasenmühle und Nesselrath hat sich verzögert. Die vorbereitenden Arbeiten wurden am Montag aber abgeschlossen – das Arbeitsplateau unterhalb der Brücke ist aufgestellt.

Die Hälfte der Arbeitsbühne unterhalb der maroden Wupperbrücke an der Kreisstraße 1 zwischen Haasenmühle und Nesselrath ist am Montagmorgen aufgebaut. Die Abbrucharbeiten waren in Verzug geraten, weil sich die Anlieferung der tonnenschweren Stahlgerüste mit einem Schwertransporter um einige Tage verzögerte. Die Gerüste bilden jedoch die Grundlage für das Arbeitsplateau unterhalb der alten Brücke und etwas oberhalb über der Wupper.