Bericht : Zahl der Inklusionsschüler steigt im Kreis weiter an

Der Kreis legte Zahlen zur Inklusion vor. Foto: dpa/Holger Hollemann

Rhein-Berg Wie entwickelt sich das Gemeinsame Lernen von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderung und welche Unterstützungsangebote gibt es? Wo liegen die Besonderheiten beim Übergang der Kinder und Jugendlichen vom Kindergarten in die Schule, von der Primarstufe in die Sekundarstufe I und von der weiterführenden Schule in eine Ausbildung oder ein Studium?

Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um das Thema Schulische Inklusion liefert jetzt der dritte Inklusionsbericht des Rheinisch-Bergischen Kreises.

Im Schuljahr 2018/19 setzt sich die Zunahme an Kindern mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf weiter fort und steigt von 5,2 auf 5,5 Prozent gegenüber den beiden Vorjahren. Der Förderanteil liegt weiterhin unter dem Landesschnitt (7,3 Prozent) und unter dem Schnitt im Regierungsbezirk Köln (7,6 Prozent). Von den 250 Kindern im Gemeinsamen Lernen wird im Schuljahr 2018/2019 mit etwa 73 Prozent der weitaus überwiegende Teil mit einem sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf im Bereich der Lern- und Entwicklungsstörungen gefördert.

Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die sonderpädagogisch unterstützt werden, nimmt auch in der Sekundarstufe I weiterhin stetig zu. Dieser Trend ist landesweit und auch im Regierungsbezirk Köln entsprechend zu beobachten. Der Inklusionsanteil liegt nun bei 44 Prozent. Diese Steigerung ist eine Folge davon, dass weiterhin mehr Familien das Recht wahrnehmen, ihre Kinder in einer Regelschule im Rahmen des Gemeinsamen Lernens unterrichten zu lassen. Der Bericht ist im Internet unter www.rbk-direkt.de zu finden.

(cebu)