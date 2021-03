Corona in Leichlingen : Schnellteststation eröffnet in der Grundschule Büscherhof

Geschultes Personal wird die Schnelltests in Leichlingen durchführen, kündigt die Stadtverwaltung an. Foto: dpa/Matthias Balk

Leichlingen In zwei Kabinen sollen ab Montag jeweils im Zehn-Minuten-Takt Abstriche genommen werden. Die Schule ist zurzeit wegen Sanierungsarbeiten geschlossen.

In Leichlingen eröffnet am Montag, 22. März, eine städtische Corona-Schnellteststation in der Gemeinschaftsgrundschule Büscherhof. „Betrieben wird sie von der in Leichlingen ansässigen BOS112 Risc-Management GmbH, die bereits in mehreren Kommunen Teststationen anbietet“, teilt Stadtsprecherin Rebecca Hermann mit. Die Schule ist zurzeit wegen Sanierungsarbeiten geschlossen.