Hinweise auf Gewalttat in Leichlingen : 73-Jährige tot in Wohnung gefunden - Mordkommission ermittelt

Leichlingen Die Leiche der Frau wies Spuren von Gewalt auf, was auch eine Obduktion bestätigte. Eine Mordkommission ermittelt nun wegen eines Tötungsdeliktes.

Nach dem Fund der Leiche einer 73-jährigen Frau in der Nacht zu Dienstag in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kurze Straße haben Polizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. An der Leiche der Frau seien Spuren von Gewalt entdeckt worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Eine Obduktion der Frau habe das bestätigt. Nähere Angaben machte die Staatsanwaltschaft nicht.