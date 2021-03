Fehlende Einnahmen durch Corona : Leichlinger Handball-Jugend bittet um Spenden

Leichlingen Der Nachwuchs des Leichlinger Turnvereins (LTV) beim Handball will mittels Crowdfundings Geld für fehlende Trainingsutensilien einwerben. Noch bis Montag kann gespendet werden.

Es ist ein ehrgeiziges Ziel, dass sich Meik Genster vom Leichlinger Turnverein (LTV) gesteckt hat, aber kein unrealistisches: 5555 Euro will der Jugendwart der LTV-Handballabteilung binnen drei Wochen für seine Jungs und Mädels über die Crowdfunding-Plattform „Fairplayed“ zusammentragen. Mehr als 4400 Euro sind bereits auf das virtuelle Konto eingegangen.

Das Besondere dieser Aktion: „Für jede Spende ab zehn Euro gibt der Deutsche Olympische Sportbund 20 Euro dazu“, erklärt Genster. Nun hofft der 48-Jährige, dass bis kommenden Montag (22. März) der restliche Betrag zusammenkommt. Denn nur, wenn das gesteckte Ziel innerhalb der Frist erreicht wird, fließt das Geld auch an den Verein. Andernfalls erhalten die Spender ihr Geld zurück.

Die Idee der sogenannten Schwarmfinanzierung beschäftigte den Jugendwart bereits länger. Doch erst die Pandemie und die damit verbundene Zwangspause für den Vereinssport trieben ihn dazu, die Idee auch in die Tat umzusetzen. Denn die Not wurde größer: Da seit dem Ausbruch der Coronakrise keine Heimspiele mehr in der Halle stattfinden können und die jugendlichen Handballer keine Einnahmen mehr aus Kuchenspenden generieren können, fehlt das Geld für die Jugendabteilung, erklärt Genster. Außerdem führe der Lockdown dazu, dass Sponsoren beispielsweise aus dem lokalen Einzelhandel wegfallen.