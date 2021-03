Corona aktuell : Zwei neue Fälle in Leichlingen, Inzidenz nun bei 72,7

Zwei neue Fälle in Leichlingen, Inzidenz nun bei 72,7

In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Dienstag 624 Corona-Antigentests durchgeführt. Sechs davon waren positiv. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

19 Personen, die am Coronavirus leiden, werden derzeit in Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt. Das Bürgertelefon hat eine neue Nummer.

Neuinfektionen Im Kreis sind 33 weitere Corona-Fälle bekannt geworden, zwei davon in Leichlingen. In den Schnellteststellen im Kreis wurden am Dienstag 624 Corona-Antigentests durchgeführt, wovon sechs positiv waren. Diese werden mit einem PCR-Test auf eine Corona-Infektion überprüft.