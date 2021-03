Einzelhändler in Leichlingen : Ladenbesitzer überreichen Blumen an treue Kunden

Boris Bach (l.) überreicht Kundin Gisela Mörtl (r.) ein Vergissmeinnicht. Frank Steffes (2. v. l.) und Lothar Feuser begleiteten den Auftakt der Aktion. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Der Wirtschaftsförderungsverein startet mit der Blumenaktion in sein 30-jähriges Bestehen. Er hat insgesamt 1200 Vergissmeinnicht an 60 Geschäftsleute in der Blütenstadt verteilt, zur Weitergabe an gute Kunden.

Das Vergissmeinnicht aus der Gattung der Raublattgewächse verdankt seinen Namen vermutlich einer Sage aus dem Mittelalter, wonach die kleine Zierpflanze Gott gebeten haben soll, sie nicht zu vergessen. Insgesamt 1200 dieser Blumen hat der Wirtschaftsförderungsverein (WIV) in Kooperation mit der Stadt Leichlingen jetzt an 60 Geschäftsleute, Dienstleister und Handwerker zur Weitergabe an gute Kunden verteilt, berichtet der stellvertretende WIV-Vorsitzende Lothar Feuser. Sie stehen als Symbol für den Neustart und sollen zeigen, dass niemand während des Lockdowns vergessen wurde.

Erst durften die Friseure öffnen, eine Woche später konnten der Einzelhandel und körpernahe Dienstleister ihren Service unter Corona-Schutzauflagen erneut anbieten. Mit dem derzeitigen Terminshopping (Click&Meet) kann der – zum großen Teil inhabergeführte – Einzelhandel in Leichlingen und Witzhelden seine Kunden wieder persönlich im Geschäft beraten und somit seine große Stärke gegenüber den Onlinehandel beweisen.

Der Wirtschaftsförderungsverein startet mit der Blumenaktion in sein 30-jähriges Bestehen. Bürgermeister Frank Steffes würdigte ihn als sehr rege. Boris Bach, Inhaber des gleichnamigen Modegeschäftes an der Brückenstraße, überreichte die erste Pflanze seiner Kundin Gisela Mörtl aus Langenfeld. „Wir haben viele Kunden aus Langenfeld und Solingen, die zum Einkaufen nicht mehr in die Großstädte gehen“, berichtete der Kaufmann.