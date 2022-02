50 Feuerwehrleute im nächtlichen Einsatz : Knall in der Kirchstraße – Ursache bisher unbekannt

Knall in der Kirchstraße – Ursache bisher unbekannt

Leichlingen Um kurz nach 2 Uhr in der Nacht auf Donnerstag wurden Polizei und Feuerwehr in die Innenstadt gerufen. Leichlinger hatten eine Explosion im Bereich Kirchstraße gehört. Die Einsatzkräfte fanden die Ursache trotz intensiver Suche nicht.

Nach den Sprengungen in jüngerer Vergangenheit – zuletzt war Anfang Januar ein Sprengsatz in der Filiale der Deutschen Bank im Brückerfeld gezündet worden – lag der Verdacht einer erneuten Automatensprengung nahe. Dies vermuteten jedenfalls die Anrufer in der Kreisleitstelle, meldet die Feuerwehr.