Einsatz der Feuerwehr Grevenbroich : Autobatterie raucht in Werkstatt ab – Alarm im Industriegebiet Ost

Grevenbroich Eine stark qualmende Batterie in einem Betrieb im Industriegebiet hat am Mittwoch die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Als die Retter eintrafen, war die Halle völlig verraucht.

Eine qualmende Batterie hat am Mittwochmittag einen größeren Einsatz der Feuerwehr im Industriegebiet Ost ausgelöst. In einer Werkstatt an der Heinrich-Goebel-Straße hatte sich die Batterie eines Wohnmobils aus noch ungeklärter Ursache stark erhitzt und begonnen, mächtig zu qualmen. Mitarbeiter setzten einen Notruf ab. Laut Feuerwehr war die Werkstatthalle bei Eintreffen der ersten Kräfte völlig verraucht, die Qualmentwicklung nahm stark zu.

Alle in dem Betrieb tätigen Personen hatten sich bereits in Sicherheit bringen können. Einem Trupp unter Atemschutz gelang es trotz der erschwerten Bedingungen, die schadhafte Batterie aus dem Fahrzeug auszubauen und so einen Brand zu vermeiden. Um die weitere Erhitzung zu stoppen und den Akku zu sichern, legten die Einsatzkräfte das defekte Bauteil in sicherer Entfernung von anderen brandgefährdeten Gegenständen in einem Stahlbehälter außerhalb der Halle ab und fluteten diesen mit Wasser. Dort kühlte die Batterie unter Aufsicht des betroffenen Betriebs ab.