Leichlinger in Leverkusen : Musikschüler tanzen auf großer Bühne

Die Tanzgruppe der Musikschule Leichlingen freut sich auf die Aufführung von „Move!“. Darin sagt die Hauptfigur Melina: „Ich bin erst seit ein paar Tagen in der Großstadt. Hier ist es cool, aber anstrengend!“ Foto: RP/Musikschule Leichlingen

Leichlingen/Leverkusen „Move!“ heißt das Stück, das rund 50 Leichlinger am kommenden Sonntag aufführen. Ausweich-Location ist das Bayer-Erholungshaus in Leverkusen. Die Hauptfigur Melina muss, in einer neuen Stadt angekommen, durch eine ganze Reihe von Widrigkeiten hindurch. So erging es auch der Leichlinger Tanzgruppe in der Probenphase.