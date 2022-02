Vorstoß in Neuss : CDU will eigene Parkplätze für Freiwillige Feuerwehr

Neuss Die Neusser CDU sieht Handlungsbedarf beim Tempo der Freiwilligen Feuerwehr. Um dies zu erhöhen, fordern die Christdemokraten nun eigene Parkflächen für die Lebensretter.

Was sich in Neuss noch im Theorie-Status befindet, ist in anderen Städten bereits gelebte Praxis. So brachte sich die Stadt Raunheim (Südhessen) Mitte vergangenen Jahres bundesweit ins Gespräch, als sie ebenjene Parkplatz-Lösung in die Realität umsetzte. Dort haben die Freiwilligen Feuerwehrleute bereits das Zwischenfazit gezogen, schneller an den Einsatzorten sein zu können, allerdings gab es auch Kritik. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtete, ging beim Darmstädter Regierungspräsidium eine anonyme Anzeige mit der Bitte ein, als Obere Straßenverkehrsbehörde die Reservierung von Parkplätzen für bestimmte Personengruppen auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen.