Feuerwehreinsatz in Sonsbeck : Kaminbrand in Labbecker Wohnhaus

Durch entzündete Ablagerungen kam es zu einem Kaminbrand in Labbeck. Foto: Feuerwehr Sonsbeck

Sonsbeck-Labbeck In einem Wohnhaus an der Marienbaumer Straße in Labbeck ist es am Montag zu einem Kaminbrand gekommen. Die Sonsbecker Feuerwehr löschte die Flammen und konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern.

Die Feuerwehr Sonsbeck ist am Montagvormittag zu einem Kaminbrand in Labbeck ausgerückt. In einem Wohnhaus an der Marienbaumer Straße haben sich Ruß und Ablagerungen an der Innenwand eines Schornsteins entzündet. Die Einsatzkräfte konnten zusammen mit einem alarmierten Schornsteinfeger ein Übergreifen auf das Gebäude verhindern.

Wie die Feuerwehr Sonsbeck berichtet, seien einem Passanten um 11.06 Uhr die dichten Rauchenschwaden außerhalb des Gebäudes aufgefallen. Er habe den Hauseigentümer sowie die Feuerwehr über den Kamimbrand informiert. Als die Einheiten Labbeck und Sonsbeck am Einsatzort eintrafen, habe der Kamin bereits in voller Ausdehnung gebrannt, teilt die Feuerwehr mit. Zwei Trupps hätten nach den Löscharbeiten den Schornstein mit Hilfe einer Wärmebildkamera in seiner gesamten Länge auf eine Brandausbreitung auf benachbarte Bauteile kontrolliert. Durch einen ebenfalls alarmierten Schornsteinfeger sei der Kamin dann gefegt und kontrolliert worden. Glutreste und Asche seien draußen abgelöscht worden. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.

Bei einem Kaminbrand entzündeten sich Ruß und Ablagerungen an den Innenwänden des Schornsteins und brennen mit hohen Temperaturen bis zu 1500 Grad ab, erklärt die Feuerwehr Sonsbeck. Hierbei komme es zu einer starken Rauch- und Flammenbildung. Gefährlich ist zudem: Durch die starke Hitzeentwicklung und Funkenflug können sich sogenannte Sekundärbrände entfachen. „Der Kaminbrand darf keinesfalls mit Wasser gelöscht werden“, betonen die Wehrkräfte. „Durch das Verdampfen des Wassers kann eine 1700-fache Vergrößerung des Volumens stattfinden, welche den Kamin sprengen kann.“ Die Einsatzkräfte versuchen zunächst, das Feuer kontrolliert abbrennen zu lassen, indem die untere Luftzufuhr abgeschlossen wird. Notfalls kann mit Löschpulver oder CO 2 das Feuer erstickt werden.

(beaw)