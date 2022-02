Bilanz der Feuerwehr Korschenbroich : Warum 2021 für die Feuerwehr besonders war

Frank Baum, Chef der Feuerwehr in Korschenbroich, zieht Bilanz zum Jahr 2021. Foto: bauch, jana (jaba)

Korschenbroich 441 Einsätze und 100 Alarmierungen – eigentlich sei es ein Standardjahr gewesen, sagt Wehrchef Frank Baum. Normal war es aber keineswegs. Über spezielle Einsätze in und außerhalb der Stadtgrenze.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bärbel Broer

Zu insgesamt 441 Einsätzen fuhr die Freiwillige Feuerwehr Korschenbroich im Jahr 2021 raus. Zudem gab es weitere 100 Alarmierungen, bei denen die Feuerwehr mit Unterstützung ihrer Sonderfahrzeuge technische Hilfeleistungen ermöglichte. Das war beispielsweise dann der Fall, wenn irgendwo Gas ausgetreten ist und die Feuerwehr mit ihrem Gefahrgutgerätewagen anrückte oder der Rüstwagen bei einem Unfall benötigt wurde. Die nackten Zahlen ordnet Frank Baum, Chef der Korschenbroicher Feuerwehr, so ein: „Es war ein Standardjahr. Hinsichtlich der Einsätze und Alarmierungen gab es keine Besonderheiten.“

Bis auf wenige Ausnahmen – wie beispielsweise der Großbrand auf einem Schrottplatz an der Stadtgrenze zwischen Neuss und Kaarst im April. Rund 160 Feuerwehrleute waren vor Ort. „Auch wir waren mit einem Löschzug dabei, um die Kollegen aus Neuss zu unterstützen“, so Baum. Glimpflicher lief dagegen der Einsatz im Lehrerzimmer der Realschule Kleinenbroich ab. Dort war im Juni eine Plastikdose, die auf einer eingeschalteten Herdplatte in der Teeküche stand, in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

Info So viele Mitglieder gibt es in den Ortsteilen Mitglieder Die Freiwillige Feuerwehr hat in Korschenbroich 52 Mitglieder, in Kleinenbroich 54, in Glehn 45, in Herrenshoff 31, in Pesch 22 und in Liedberg 29. Unterscheidung Es gibt Löschzüge und Löschgruppen. Ein Löschzug besteht aus 22 Mann, ein erweiterter Löschung aus 25 Mann. In Korschenbroich werden in den großen Ortsteilen Löschzüge vorgehalten.

Bei einem Wohnungsbrand in der Nikolausstraße in Korschenbroich war das anders: Drei Menschen wurden schwer verletzt. Im September gab es einen Großeinsatz in Pesch: An der Liedberger Straße gegenüber der Sparkasse brannte der Anbau eines alten Bauernhofs, der unbewohnt ist, lichterloh. 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Dem Standardjahr zum Trotz, so gibt Frank Baum zu, war 2021 keinesfalls ein „normales Jahr“. Zum einen wegen Corona, zum anderen wegen unzähliger anderer Einsätze und Hilfeleistungen der Feuerwehr. Vor allem bei der Flutkatastrophe im Sommer waren die Korschenbroicher in mehrfacher Hinsicht gefragt.

„Am 14. Juli waren wir mit drei Löschzügen aus Glehn, Herrenshoff und Liedberg in Grevenbroich und haben die Kollegen dort unterstützt“, erklärt Baum. Retter von Feuerwehr und THW (Technisches Hilfswerk) stapelten in Grevenbroich gemeinsam Sandsäcke nach dem Dauerregen, der den Pegel der Erft hatte gefährlich steigen lassen. Das Albert-Schweitzer-Haus, ein Seniorenheim direkt am Fluss, musste gesichert werden, erinnert sich Frank Baum. „24 Stunden lang waren drei Löschzüge im Einsatz.“

Kaum war dort die Gefahr gebannt, meldete er die Feuerwehr Korschenbroich bereit für Einsätze in den viel stärker betroffenen Gebieten in der Eifel und im Ahrtal. Drei Tage lang waren Mitglieder der Feuerwehr ab Mitte Juli in Euskirchen im Einsatz. Vorher hatte Baum für alles gesorgt: „Wir haben noch am Samstag zuvor Gummistiefel in Baumärkten gekauft und Ersatzkleidung besorgt sowie Verpflegung“, sagt Baum. „Ich habe es gerne, dass es den Jungs an nichts fehlt.“

Parallel zu dem Einsatz wurden zehn Kameraden, die die Helferlehrgänge vom Rhein-Kreis Neuss zur psychosozialen Unterstützung (PSU) absolviert haben, gemeinsam mit Kollegen aus Kaarst nach Erftstadt zur Notfallseelsorge entsandt.

Zeitgleich lief die große Sammelaktion an, die die Stadtverwaltung, das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Feuerwehr gemeinsam in der Dreifachturnhalle in Kleinenbroich organisiert hatten. Zweimal sei die Feuerwehr dann mit jeweils fünf Autos ins Ahrtal und anschließend nach Zülpich gefahren – an Bord waren Spenden in Form von Lebensmitteln, Getränken, Babysachen und Kleidung.