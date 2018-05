Leichlingen : In der Musikschule sind noch Plätze für die Kleinsten frei

Leichlingen Mit der Schaufel auf Eimer schlagen, durchs trockene Laub rascheln und Steine aufeinanderklopfen. Schon die Jüngsten haben jede Menge Spaß an Musik und an Geräuschen. Eltern, die die Musikalität ihrer Kinder fördern möchten, können in der Leichlinger Musikschule das passende Angebot finden.

In den Eltern-Kind Gruppen gibt es altersangemessene Angebote zum gemeinsamen Singen, für den ersten Kontakt mit Instrumenten und jede Menge Förderung auf allen Gebieten der frühkindlichen, musikalischen Entwicklung. Nebenbei, betonen die Veranstalter, haben Kinder, Eltern und Großeltern jede Menge Spaß.



In einigen Eltern-Kind-Kursen sind aktuell noch einige Plätze frei: Die Musikküken (acht-15 Monate) treffen sich dienstags und mittwochs um 9 Uhr. Die Musikzwerge (16-30 Monate) kommen dienstags um 10 Uhr (in Witzhelden um 16 Uhr) zusammen, außerdem mittwochs um 9.45 Uhr und um 10.30 Uhr sowie freitags um 9 Uhr und um 9.45 Uhr. Die Musikwichtel (35-53 Monate) machen dienstags um 15.15 Uhr, mittwochs um 16 Uhr und donnerstags um 17.30 Uhr in Witzhelden Musik.

Info Die Kurse starten ab dem 29. August. Anmeldung und weitere Infos im Büro der Musikschule, Tel. 02175-720635 oder per Mail an musikschule@leichlingen.de.

(ena)