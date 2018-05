Leichlingen: Schüler treffen auf Spitzensportler

Leichlingen Der neue Sportpark Balker Aue wird am Samstag mit einem großen Sportfest und prominenten Gästen eröffnet.

Programm Bis 18 Uhr werden verschiedene Disziplinen wie Stabhochsprung, Diskus und Speerwurf von den Profis vorgeführt. Schüler können sich in den Laufdisziplinen mit den geladenen Titelträgern messen. Prominenz Unter anderem Mateusz Przybylko, Dowe Amels, Daniel Hoffmann und David Behre.

Eröffnung Samstag, 2. Juni, ab 12 Uhr in der Balker Aue.

Danach wurde sukzessive die in den 1970er Jahren erbaute Anlage auf den neuesten Stand gebracht: die Sanierung des Tartanplatzes 2014 für 70.000 Euro und zuletzt die Kampfbahn, inklusive einer sechsmastigen Flutlichtanlage, für insgesamt 950.000 Euro. Mit Rasenspielfeld, Kunststoff- und Tennenlaufbahn ist "der letzte Mosaikstein zur Vervollständigung des Sportparks" - wie es Bürgermeister Frank Steffes gestern vor Ort äußerte - ein wahres Multitalent und passt sich den Bedürfnissen der zahlreichen Leichlinger Athleten, Läufer, Speer- und Diskuswerfer, Kugelstoßer, Hoch- und Weitspringer an. "Auch unsere Faustballer, die in Leichlingen - neben unseren Hand- und Basketballern - einen besonderen Stellenwert haben, werden hier auf der Anlage trainiern können", sagte Steffes und fügte dann nicht ohne stolz hinzu: "Die Sportler des Kreises beneiden uns für diese neue Anlage."