Abends in Leichlingen : Einbrecher stehlen Eheringe und goldene Ohrringe

Unbekannte Einbrecher haben am Mittwochabend in einer Wohnung an der Moltkestraße in Leichlingen zwei Eheringe und zwei goldene Ohrringe gestohlen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, entdeckte der Bewohner den Einbruch nach einer rund vierstündigen Abwesenheit gegen 21.15 Uhr. Den Ermittlern zufolge hatten die Täter zunächst versucht, in einen Abstellraum an der Terrassentür des Hauses zu gelangen. Dies belegen Hebelspuren. Anschließend schlugen sie die Terrassentür ein. In der Wohnung des Mehrfamilienhauses durchwühlten sie sämtliche Schränke in Wohn- und Schlafzimmer. Ob sie neben dem Goldschmuck weitere Wertgegenstände erbeuteten, ist noch unklar.