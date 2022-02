Einbruch in Moerser Tieraztpraxis : Unbekannte stehlen gefährliche Medikamente

Einbruch in Moerser Tieraztpraxis

Der Einbruch geschah in der Zeit zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen. Die Polizei warnt vor einer unsachgemäßen Einnahme der entwendeten Mittel.

In Moers haben Unbekannte Medikamente aus einer Tieraztpraxis gestohlen, deren unsachgemäße Einnahme lebensbedrohliche Auswirkungen haben kann. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter im Zeitraum von Freitag, 25. Februar, 17 Uhr, bis Sonntag, 27. Febraur, 8 Uhr, in die Praxisräume an der Straße Zum Schürmannsgraben ein. Gesucht werden Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Einbruch machen können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 02841 1710 zu melden.