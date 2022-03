250 Jahre Johann Wilhelm Wilms : Leichlingen ehrt seinen großen Sohn

Leichlingen Im März 1772 wurde in Witzhelden Johann Wilhelm Wilms geboren. Stadt und Wilms-Gesellschaft ehren den Komponisten zum 250-Jährigen mit einem Festakt mit Konzert, Festrede und Denkmal-Enthüllung.

In den Niederlanden gilt er mehr als in Deutschland, und doch – auch wenn sein Name außerhalb der Fachwelt weitgehend unbekannt ist – darf Leichlingen stolz sein auf diesen großen Sohn der Stadt. Und das ist es auch. Am Sonntag, 27. März, feiert die Blütenstadt in der Evangelischen Kirche Witzhelden den 250. des Musikers und Komponisten Johann Wilhelm Wilms (1772-1847).