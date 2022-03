Aktion in Leichlingen : SCL verschenkt Kunstrasen gegen Spende

Leichlingen Wer hat Interesse an einem Stück des fast unbenutzten Geläufs, das flutbedingt ausgetauscht wird? Die Aktion läuft am Samstag.

Nur rund ein Vierteljahr nach seiner Verlegung war der neue Kunstrasen des Sport-Clubs Leichlingen (SCL) schon wieder hinüber. Grund: die Juli-Flut 2021. Am kommenden Samstag, 19. März, macht der SCL mit Einverständnis der Stadt aus der Not eine Tugend und verschenkt Stücke des Kunstrasens an Interessierte – gegen eine Spende an den Verein.

Derzeit wird der Kunstrasenteppich auf der Anlage in der Balker Aue von der Sandfüllung befreit und aufgerollt. „Da der Kunstrasen nur drei Monate vor dem Hochwasser im letzten Juli genutzt werden konnte, ist der Zustand noch nahezu ungebraucht und könnte für private Zwecke außerhalb geschlossener Räume genutzt werden“, teilt die Stadt Leichlingen als Eigentümerin mit. Deshalb habe sie dem SCL angeboten, interessierten Leichlingern einen Teil des Kunstrasens gegen eine Spende für die Vereinskasse zu überlassen. Der Kunstrasen wird dafür für kurze Zeit auf Rollen am Sportplatz gelagert. Die Bahnen sind etwa 1,80 Meter breit und können laut Stadt mit einem guten handelsüblichen Cutter selbst geschnitten werden. „Beachtet werden sollte das Gewicht von drei bis fünf Kilogramm je Quadratmeter.“

Vereinsmitglieder des SCL stehen am Samstag bereit, um die Längen der Rollen zu schneiden. Zudem helfen sie beim Laden in den privaten Kofferraum oder Anhänger. „Allerdings ist die Mithilfe der Bürger unabdingbar“, schreibt die Stadt. Die Abholer seien auch selbst für eine sichere Befestigung und den Transport verantwortlich. „Es wird keine Gewähr für Zustand, Beschaffenheit und Maße des Kunstrasenteppichs gegeben“, nennt die Stadt weitere Regeln. „Ein Anspruch auf Erhalt von Kunstrasen besteht nicht. Der Kunstrasen kann nicht über den vereinbarten Abholtermin hinaus gelagert und zu einem späteren Zeitpunkt abgeholt werden.“

Der Kunstrasen muss am Samstag in den Mittagsstunden abgeholt werden. Die genaue Uhrzeit wird am Samstagmorgen per Mail bekannt gegeben. Interessierte können sich über kunstrasen@leichlingen.de bis Freitag, 18. März, 20 Uhr, melden, um Mengen und Zeiten abzusprechen. Anzugeben ist dabei die gewünschte Menge, eine Telefonnummer mit Name sowie die Zusicherung, dass der erhaltene Kunstrasen nicht weiterverkauft wird.