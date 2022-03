Hilfsbereitschaft in Leichlingen : Kinder malen und basteln für den Frieden

Die Freundinnen Mathilda, Rianne und Ida (v. li.) haben Bilder gemalt und an die Nachbarschaft in Ziegwebersberg für den Frieden verkauft. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Es vergeht kaum ein Tag ohne Sondersendungen zum Russland-Ukraine-Konflikt. Staatliche und private Hilfsaktionen versuchen seit Kriegsausbruch, den Menschen aus der Ukraine zu helfen. Auch Kinder wollen helfen – und zeigen auf eindrucksvolle Weise, was in ihnen steckt.

Krieg, Flucht, Not, Angst: Was den Menschen in der Ukraine passiert, macht nicht nur Erwachsene betroffen. Auch die Kinder kriegen das aktuelle Geschehen mehr oder minder unweigerlich aus den Medien, der Schule oder der unmittelbaren Nachbarschaft mit. Wie sie sich aber damit auseinandersetzen, verlangt ein ums andere Mal großen Respekt. Die siebenjährigen Freundinnen Ida, Mathilda und Rianne zum Beispiel oder die Brüder Finn (8) und Lenn (5) haben sich ihre eigenen Gedanken gemacht, wie sie den Flüchtlingen helfen können und damit gezeigt, welche enorme Hilfsbereitschaft in den Jüngsten steckt.

Eigentlich ist Finn nach eigenem Bekunden nicht so der ganz große Bastler. Der Grundschüler spielt lieber Handball, kümmert sich um seinen Hamster oder fährt Fahrrad. Sein Bruder Lenn lernt Schwimmen, hat gerade das Seepferdchen gemacht. In der Schule aber hat Finn mitbekommen, was aktuell in der Ukraine geschieht: „Ein Junge und ein Mädchen in meiner Klasse haben dort Verwandtschaft, deshalb haben wir darüber gesprochen“, erzählt er. Mit seinem Bruder hat er außerdem aus dem Radio vom Krieg erfahren. „Ich hatte ein bisschen Angst“, sagt Finn und hat mit Lenn ein ganz besonderes Projekt gestartet: Seit Tagen basteln die beiden Friedenstauben aus weißen Papptellern und geben sie gegen eine Spende für das Uno-Flüchtlingshilfswerk an Menschen ab. Ihre Mutter hat es in den sozialen Medien geteilt. Das Ergebnis ist unglaublich: Am Donnerstag waren sage und schreibe 1323,31 Euro zusammengekommen.

Info Mit Kindern über Krieg sprechen – aber wie? Wie erklären Eltern den Krieg? „Kinder haben feine Sensoren und bekommen mit, dass gerade etwas Bedrohliches passiert, das viele Erwachsene in Angst und Sorge versetzt“, sagt das Kinderhilfswerk Unicef und plädiert für einen „offenen und kindgerechten Umgang“ damit. Kinderpsychiaterin Susanne Schlüter-Müller gibt Tipps unter: www.unicef.de/informieren/aktuelles/blog/mit-kindern-ueber-krieg-sprechen-tipps.

„Eigentlich wollten wir nur ein paar Tauben basteln“, erzählen die Jungs. Aber die Nachfrage reißt nicht ab. Warum sie so viel ausschneiden, kleben und malen, dass ihnen schon fast die Finger wehtun? „Weil es den Menschen nicht gut geht“, sagt Finn überzeugt.

Finn (li.) und Lenn basteln Friedenstauben und spenden das Geld an das Uno-Flüchtlingshilfswerk. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Auch Ida, Mathilda und Rianne haben sich spontan zusammengetan, um etwas gegen den Krieg und für die Menschen zu unternehmen. Sie wissen für Siebenjährige erstaunlich gut Bescheid, worum es in dem Konflikt geht: „Putin will die Ukraine erobern, damit es wieder so wird wie früher in der Sowjetunion“, haben sie unter anderem aus Kindernachrichtensendungen wie „Logo!“ mitgenommen. „Wir finden das ganz schlimm und wollen den Menschen helfen“, stand für sie danach fest.

Gemeinsam haben sie am vergangenen Wochenende Bilder gemalt, Rianne steuerte außerdem bunte Steine bei. Dann sind sie mit ihrem Bollerwagen durch Ziegwebersberg gezogen, haben bei den Nachbarn geklingelt und ihnen erklärt: „Wir sammeln Spenden für die Ukraine und verkaufen Bilder und Steine.“

Alle seien freundlich zu ihnen gewesen, hätten ihnen auch Geld gegeben, ohne ein Bild zu nehmen, damit sie es an anderer Stelle anbieten konnten. „Die Postbotin hat extra angehalten und bei uns gekauft“, erzählen die Schülerinnen. 370,70 Euro sind zusammengekommen, ein bisschen aufgestockt durch ihre Familien. Übergeben haben sie das Geld an den Leichlinger Verein „Theo hilft“.