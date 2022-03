Im Denkmalbereich des Höhendorfes : Witzhelden - Pflegeplätze oder Denkmäler?

Im Vordergrund: die evangelische Kirche und der Neubau des Gemeindezentrums, im Hintergrund das alte Gemeindehaus an der Hauptstraße. Foto: RP/Susanne Genath (sug)

Witzhelden Im Bezirksausschuss am kommenden Montag müssen die Politiker entscheiden, was ihnen wichtiger ist - dem Pflegebedarf oder dem Wunsch nach bergischem Charakter im Höhendorf genügen.

Was hat Vorrang – der Erhalt eines traditionsreichen Gebäudes im Witzheldener Denkmalbereich oder die Einrichtung dringend benötigter Pflegeplätze an selber Stelle? Darüber wird am kommenden Montag der Bezirksausschuss Witzhelden beraten (17 Uhr, Aula der Grundschule Flamerscheid).

Konkret geht es dabei um den Neubau eines sozial-diakonischen Zentrums für „Wohnen mit Service“ am Standort des bisherigen evangelischen Gemeindehauses an der Witzheldener Hauptstraße, das die Kirchengemeinde dort errichten möchte. Die Gemeinde wolle das Gebäude mit 20 Plätzen in ambulant betreuten Wohngemeinschaften und drei bis fünf barrierefreien und behindertengerechten Wohnungen über die Diakoniestation selbst betreiben, heißt es in der Beratungsvorlage.

Der Pflegebedarf ist laut Rheinisch-Bergischem Kreis groß: Die Nachfrage nach 24-Stunden-Dauer-Versorgung außer Haus werde in den nächsten Jahrzehnten weiter ansteigen. Bis Ende der 2020er Jahre erwartet der Kreis für ganz Leichlingen einen Mehrbedarf durch über 400 Pflegebedürftige gegenüber 330 im Jahr 2019. „Grundsätzlich mangelt es im gesamten Kreisgebiet an Plätzen im Bereich Kurzzeitpflege und Plätzen des ambulanten betreuten Wohnens“, schreibt die Verwaltung. Eine altengerechte Quartiersentwicklung sei in diesem Zusammenhang wünschenswert. Witzhelden sei dafür neben dem Leichlinger Zentrum ein geeigneter Standort, da dort bisher keine Pflegeinfrastrukturen vorhanden sei. Die jetzt schon bestehende Unterversorgung spreche für eine Ausweitung der Angebote.

Dieses Interesse steht allerdings den Wünschen nach mehr Denkmalschutz gegenüber. Als Beschlussvorschlag steht am Montag auf der Tagesordnung, dass „die dringend benötigten Pflegeplätze einen Abriss des erhaltenswerten Gebäudes rechtfertigen, wenn denkmalrechtlich Einfluss auf die Optik des Neubaus genommen wird und die Diakoniestation eine einstellige Anzahl sogenannter fester Kurzzeitpflegeplätze vorhält.“