Einbruch in Viersen : Einbrecher stehlen Mischpult

Die Polizei bittet um Hinweise nach einem Einbruch an der Alten Bruchstraße. Foto: dpa/Friso Gentsch

Viersen Bisher unbekannte Täter sind in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Alten Bruchstraße in Viersen eingebrochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie ein Sprecher der Kreispolizei am Dienstag mitteilte, hatten die Täter in der Zeit zwischen Donnerstag, 17. Februar, und Montag, 21. Februar, ein Fenster aufgedrückt und waren so in das Gebäude gelangt. Die Einbrecher stahlen nach Angaben des Polizei-Sprechers aus der Wohnung ein Mischpult und zwei Festplatten.

Die Kriminalpolizei bittet nun um Hinweise auf Tatverdächtige, telefonisch ist sie unter der Rufnummer 02162 3770 erreichbar.

(naf)