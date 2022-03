Witzheldener Sportplatz : Mängel gefährden Sportler am Scharweg

Witzhelden Unter anderem ist die Flutlichtanlage am Scharweg defekt, so dass Spiele unterbrochen werden mussten.

BWL und SPD wenden sich mit einem gemeinsamen Antrag zum Sportplatz am Scharweg in Witzhelden an die Verwaltung. Mängel würden den Spielbetrieb stark beeinträchtigen. „Seit September 2021 gibt es kein vollumfänglich funktionierendes Flutlicht am Sportplatz in Witzhelden. Die Teilausfälle der ersten beiden Masten wurden bereits am 1. September 2021 durch den VfL an den Stadtsportverband Leichlingen gemeldet. Seitdem sind weitere Leuchten ausgefallen“, heißt es im Schreiben.