Corona aktuell : Ein weiterer Todesfall in Leichlingen

Aktuell sind in Leichlingen 56 Menschen infiziert. Foto: imago images/photothek/Thomas Trutschel/photothek.de via www.imago-images.de

Leichlingen Eine über 60-jährige Person ist in der Blütenstadt gestorben, zwei weitere Senioren in Odenthal und Wermelskirchen. Wo es kostenlose Corona-Schnelltests gibt, steht noch nicht fest.

In Leichlingen hat das Coronavirus einen weiteren Todesfall gefordert: Nach Angaben des Rheinisch-Bergischen Kreises ist eine über 60-jährige Person gestorben. Damit steigt die Zahl der Covid-19-Opfer in der Blütenstadt auf 27 an.

Darüber hinaus sind im Kreisgebiet eine über 70-jährige Person aus Odenthal sowie eine über 80-jährige Person aus dem Senioren-Park Carpe Diem in Wermelskirchen gestorben – alle drei bereits in den vergangenen Tagen. Sie fließen aber erst mit Vorlage des Totenscheins in die Statistik ein. Kreisweit gibt es seit März 2020 nun 119 Todesfälle.

30 Neuinfektionen wurden am Donnerstag verzeichnet, zwei davon in Leichlingen. Aktuell sind 427 Personen (Leichlingen: 56) mit dem Virus infiziert. 1026 (199) Personen befinden sich in Quarantäne.

Seit März vergangen Jahres gibt es nun 7656 bestätigte Virusinfektionen kreisweit, in der Blütenstadt 875. Ein Fall sei hier bislang zu viel gezählt und nun korrigiert worden, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 60,0.

Wo es in Leichlingen kostenlose Corona-Schnelltests für die Bürger gibt, steht noch nicht abschließend fest. Der Kreis sei derzeit dabei, die Anzahl der interessierten Anbieter für Corona-Schnellteststellen in der Region zu erfassen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Die Anbieter sind aufgefordert, die Aufnahme des Angebotes beim Rheinisch-Bergischen Kreis anzuzeigen.“ Eine Liste mit Anbietern von kostenfreien Schnelltests werde der Kreis anschließend auf seiner Webseite bekannt geben und laufend erweitern.

Das Bürgertelefon 02202 131313 ist von montags bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, freitags von 8 bis 15 Uhr und am Wochenende von 10 bis 14 Uhr erreichbar.

(sug)