Gesundheit in Meerbusch : Wo es kostenfreie Schnelltests gibt

Für kostenfreie Corona-Schnelltests gilt derzeit noch eine Übergangsregelung. Foto: Getty Images/iStockphoto/Motortion

Meerbusch In Meerbusch bieten ab Freitag beide Stamm-Apotheken in Lank Gratis-Tests an. Auch erste niedergelassene Ärzte vergeben Termine. Die Stadt will die Zulassung für das Covid-19 Testzentrum auf dem Areal Böhler beschleunigen.

Die ersten kostenlosen Schnelltests in der Frühschicht am Freitagmorgen wird das Apothekerpaar Kathrin und Ulrich Stamm selbst übernehmen. „Ab zehn Uhr geht’s in unseren beiden Lanker Apotheken los“, sagt Kathrin Stamm. „Wir sind gut vorbereitet und haben seit Mittwochabend schon sehr, sehr viele Anmeldungen bekommen.“ In der Teloy Apotheke wird sie selbst in einem separaten Raum die Abstriche machen, ihr Mann Ulrich bietet in der Hubertus Apotheke die Antigen-Schnelltests in einem Zelt im Hof an.

Bislang sind die beiden Stamm-Apotheken die einzigen Anlaufstellen in Meerbusch, wo kostenlose Schnelltests möglich sind. Derzeit ist etwa das Angebot des Covid-19 Testzentrum auf dem Areal Böhler noch kostenpflichtig. Für eine beschleunigte Zulassung der kostenfreien Testung hat sich die Stadt Meerbusch aber bereits beim Rhein-Kreis Neuss eingesetzt. Die Betreiber hoffen darauf, den Auftrag durch das Gesundheitsamt in den nächsten Tagen zu bekommen. Am Freitag trifft sich Bürgermeister Christian Bommers mit den Betreibern, um weitere Einzelheiten zu besprechen.

Ein weiterer Gesprächspartner von Bommers ist der Allgemeinmediziner Markus Groteguth, der in seiner Praxis in Lank ebenfalls kostenlose Tests anbieten wird. „Ich bin sehr froh, dass wir den Meerbuscherinnen und Meerbuschern nun im Norden und im Süden unserer Stadt leistungsfähige Testzentren bieten können. Sukzessive werden sich – nicht zuletzt auch durch unsere niedergelassenen Ärzte – weitere Testmöglichkeiten ergeben. Wir bleiben am Ball und unterstützen hier im Rahmen unserer Möglichkeiten gerne“, so Bommers.

Die Schnelltests sind für die Apotheker Kathrin und Ulrich Stamm nichts Neues. „Wir haben ausreichend Erfahrung“, betont Ulrich Stamm. „Diese Massen an Testungen sind für uns aber auch ungewohnt.“ Bereits seit zwei Monaten können sich Kunden in den beiden Stamm-Apotheken von acht eigens geschulten Mitarbeitern testen lassen – ausschließlich gegen Bezahlung. Am Montag wurde dann angekündigt, dass auch Apotheken Anlaufstelle sein können für kostenlose Tests, die den Bürgern einmal wöchentlich angeboten werden. „Zuerst fehlte uns dafür die Möglichkeit zur direkten Abrechnung, doch am Mittwoch konkretisierten sich die Details, und die Möglichkeit zur Abrechnung ist jetzt geschaffen worden“, erklärt Apotheker Stamm. Seine Frau betont: „Die Kunden müssen nichts bezahlen und auch kein Geld vorstrecken.“

So funktioniert das Verfahren in den Stamm-Apotheken: Interessenten können sich ausschließlich online unter dem Link https://stamm-apotheken.de/kostenlose-corona-tests/ anmelden und bekommen sofort eine Bestätigungsmail. Kathrin Stamm: „Wichtig ist es, pünktlich zum Termin zu erscheinen, damit keine Warteschlange entsteht.“ Rund fünf Minuten sind für den Abstrich vorgesehen, danach müssen die Kunden noch wenige Minuten auf das Ergebnis warten. Kathrin Stamm: „Das bekommen sie vorerst nur in Papierform. Wir möchten erst einmal schauen, wie sich die Abläufe entwickeln und dann möglicherweise auf eine andere, digitale Form umsteigen.“

Der gesamte Ablauf sei straff organisiert, betont Stamm. „Das wird eine Herausforderung für uns alle. Denn der normale Betrieb in den Apotheken muss ja reibungslos weiterlaufen.“ Die kostenlosen Corona-Tests werden montags bis samstags zwischen 10 und 12 Uhr sowie montags bis freitags zwischen 15 und 17 Uhr angeboten. „Spontantestungen sind auch möglich, wenn Zeitkorridore frei sind. Aber die Online-Buchungen haben Vorrang“, sagt Kathrin Stamm.

Dass bislang noch keine anderen Apotheken in Meerbusch kostenlos testen, erklärt Almuth Berghs von der Mauritius-Apotheke in Büderich: „Den meisten fehlt die Möglichkeit, ihre Kunden und die zu testenden Personen räumlich zu trennen.“ Denn das sei eben die Voraussetzung für die Genehmigung durch das Gesundheitsamt.

Was Berghs und ihre Kollegen aber sehr wohl anbieten, sind die Laien-Tests. Derzeit kosten sie neun Euro. Berghs rechnet damit, dass im Laufe der Zeit die Preise dafür sinken werden. Wichtig findet die Apothekerin, den Kunden beim Kauf eine Anleitung zur richtigen Anwendung zu geben. „Das muss richtig ablaufen, sonst haben wir nichts gewonnen.“ Beim Nasenabstrich sei es beispielsweise wichtig, dass sich die Testperson vorher die Nase putzt. Bei einem Spucktest dürften die Personen etwa eine halbe Stunde vorher nichts zu sich nehmen. Ein positives Testergebnis sollte danach immer durch einen anschließenden PCR-Test überprüft werden.

Dass den Bürgern einmal wöchentlich ein kostenloser Antigen-Schnelltest angeboten wird, hatten die Bundeskanzlerin und die Regierungschefs der Länder beschlossen. Weil Details aber noch unklar waren, hatte das Land NRW am Sonntagabend zunächst eine Übergangslösung präsentiert. Die gilt bis zum 15. März. Demnach können beispielsweise Apotheken, Ärzte, Zahnärzte, medizinische Labore und weitere Anbieter unter bestimmten Voraussetzungen den kostenlosen Test für die Bürger anbieten.