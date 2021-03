Kostenfreie Corona-Tests im Kreis Viersen : Erste Apotheken und Praxen bieten Schnelltests an

Kreis Viersen Die ersten Einrichtungen im Kreis Viersen bieten kostenfreie Corona-Schnelltests an. Dazu zählen auch Arztpraxen und Apotheken sowie das Corona-Untersuchungszentrum der Kassenärztlichen Vereinigung in Kempen.

Im Internet finden Interessierte unter www.kreis-viersen.de/­buergertestung eine Übersicht, welche Einrichtungen Schnelltests anbieten. Die Übersicht wird vom Kreis laufend aktualisiert. Der Kreis hatte Praxen, Apotheken, Labore, Rettungs- und Hilfsorganisationen angeschrieben, dass sie vom Kreis beauftragt werden können, die vom Bund in Aussicht gestellten kostenlosen Schnelltests anzubieten. Das gilt auch für privatwirtschaftliche Betreiber von Testzentren. Weitere Einrichtungen melden sich beim Gesundheitsamt per E-Mail

(buergertestungen53@kreis-­viersen.de). Auch das von der Kassenärztlichen Vereinigung in Kempen betriebene Corona-Untersuchungszentrum (CUZ) bietet Schnelltests an. Diese sind für Personen mit festem Wohnsitz in Deutschland einmal pro Woche kostenlos. Ein positiver Test muss dem Gesundheitsamt gemeldet werden und soll durch einen PCR-Test bestätigt werden, der ebenfalls im CUZ durchgeführt werden kann. Im CUZ werden Schnelltests montags bis freitags von 8 bis 9.45 Uhr sowie freitags von 15 bis 17 Uhr angeboten, eine Anmeldung ist ab Samstag, 13. März, nötig unter www.cuz-nrw.com. Im Ostkreis sind Schnelltests auch möglich in der Arztpraxis Holger Schmitz in Tönisvorst, bei den Kinderärzten Aschoff-Franke und Krüger-Holtermann in Tönisvorst, bei den Zahnärzten Pohl-Zöllner und Zöllner in Willich sowie in der Apotheke im Arnoldhaus und in der Thomas-Apotheke in Kempen.