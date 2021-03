Corona-Zahlen im Kreis Viersen : Ein weiterer Todesfall und mehr Mutationen

Kreis Viersen Dem Kreis Viersen sind am Donnerstag 23 neue Infektionen mit dem Coronavirus bekannt geworden. Mittlerweile trägt mehr als jeder dritte aktuell Infizierte eine Mutante in sich.

Innerhalb nur eines Tages ist der Anteil der mit einer mutierten Variante des Coronavirus infizierten Einwohner des Kreises Viersen um rund 20 Prozent angestiegen. Aktuell sind im Kreis Viersen 205 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, neun mehr als am Vortag. Nach einer Kalkulation des Kreises Viersen liegt dabei in 72 Fällen eine Virusmutation vor. Das entspricht einem Anteil an allen Infektionen von 35 Prozent. Am Mittwoch lag der Anteil bei 29 Prozent.