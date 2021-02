Pandemie : Corona: Fünf neue Todesfälle im Kreis

Kreis/ Leichlingen Alle Betroffenen – eine Person stammte aus der Blütenstadt – waren über 80 Jahre alt. 45 Menschen werden derzeit in Krankenhäusern behandelt.

Steigender Inzidenzwert, steigende Todeszahlen: Der Rheinisch-Bergische Kreis beklagt fünf weitere Corona-Tote. Es handelt sich um fünf über 80-jährige Personen, eine davon kommt aus Leichlingen; die vier weiteren aus Bergisch Gladbach , Overath und Wermelskirchen. Damit wächst die Zahl der in Zusammenhang mit dem Virus verstorbenen Menschen auf 116. In Leichlingen liegt sie bei 26.

45 Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, befinden sich aktuell in Krankenhäusern im Kreisgebiet in stationärer Behandlung, davon sieben in intensivmedizinischer Betreuung und davon fünf an Beatmungsplätzen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut Landeszentrum für Gesundheit NRW (LZG) nun bei 61,1, nachdem sie am Montag noch bei 59,0 gelegen hatte.