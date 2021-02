Entwicklung der Pandemie : Sechs weitere Corona-Tote im Kreis Wesel

Kreis Wesel Die Zahl der Menschen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden und verstorben sind, stieg am Dienstag um sechs auf 204. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist leicht gesunken und beträgt nun 46,3, während sie am Montag noch bei 47,8 lag.

Von allen Corona-Erkrankten gelten 10.848 (Stand 23. Februar) als wieder genesen, 204 Menschen sind an oder mit der Infektion gestorben. Somit gibt es jetzt kreisweit noch 446 aktive Fälle, also Menschen, die sich wegen einer nachgewiesenen Corona-Infektion in Quarantäne befinden. Am Montag waren es 444 Personen.