Monheim : Auto überschlägt sich bei Regenunfall im Feld

Der Toyota einer 25-jährigen Frau geriet an der Alfred-Nobel-Straße ausgangs einer Kurve ins Schlingern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrmals in diesem Feld. Foto: Kreispolizei Mettmann/Polizei

MONHEIM Bei einem Verkehrsunfall an der Alfred-Nobel-Straße hat sich am Sonntag ein Auto mehrmals überschlagen. Die Fahrerin verletzte sich leicht.

Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, war die 25 Jahre alte Frau am Steuer eines Toyota Yaris gegen 11.55 Uhr auf der Alfred-Nobel-Straße in Richtung Leverkusen unterwegs gewesen. Ausgangs einer Kurve auf nasser Fahrbahn habe ihr Wagen plötzlich angefangen zu schlingern.