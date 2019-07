Monheim : Kulturwerke bieten zwei Schiffstouren an

Kulturwerke bieten zwei Schiffstouren an

Monheim Die Kulturwerke Monheim haben für Sonntag, 18. August, zwei Schiffsausflüge mit der MS Rhein Fantasie organisiert.

Die erste Fahrt startet um 15 Uhr vom Monheimer Schiffsanlager. Zur Familienfahrt spielt das Salonorchester Weimar Caféhaus-Musik, kündigt Kulturwerke-Chef Martin Witkowski an. Mit seinem Konzertprogramm „Willkommen im Schlagersalon!“ erweist das Salonorchester Weimar den Stars und Sternchen der Ufa Filme seine Referenz. Titel wie „Oh Donna Clara“, „Sing mit mir“ oder „Ich küsse Ihre Hand, Madame“ entführen das Publikum in die goldene Ära des Tonfilms. Kinder können sich unter anderem beim Schminken, Malen oder Basteln vergnügen. Zudem ist eine besondere Hüpfburg angekündigt.

Zur Abendtour legt die MS Rhein Fantasie um 19 Uhr ab. Tom Gaebel and His Orchestra werden eine Mischung aus beliebten Swing-Klassikern und Songs von Frank Sinatra spielen. Dazu können Fahrgäste ein Abendessen, Snacks und kühle Drinks oder einfach auch nur die schöne Aussicht auf der Fahrt in den Sonnenuntergang genießen.