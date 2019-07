Langenfeld : Energie-Agentur berät Firma Schulz-Dobrick

Langenfeld Das NRW-Wirtschaftsministerium fördert den Ausbau der Elektromobilität. Neben Ladeinfrastruktur und Fahrzeugen wird vor allem auch die Beratung für die Umsetzung bezuschusst.

„Die EnergieAgentur.NRW bietet eine kostenlose Initialberatung für Unternehmen an“, erklärt Daniel Bellstädt, Experte für die emissionsfreie Innenstadt. Den Unternehmen würden Möglichkeiten zum Ausbau der E-Mobilität im eigenen Unternehmen aufgezeigt. Die Langenfelder Firma Schulz-Dobrick an der Albert-Einstein-Straße habe sich mit der Anschaffung eines E-Autos und der Installation einer Ladestation bereits auf den Weg gemacht. Das Unternehmen sei der erste Langenfelder Teilnehmer dieses neuen Beratungsangebotes gewesen. „Wir planen einen kurzfristigen Umstieg auf E-Mobilität bei den Autos, mittelfristig auch bei den Nutzfahrzeugen“, sagt Geschäftsführer Roman Schulz-Dobrick. Die Beratung der EnergieAgentur.NRW hilft dem Unternehmer, einen Überblick über die bestehenden Fördermöglichkeiten zu erhalten. So gibt es bis zu 12.000 Euro für die Anschaffung. Das Wirtschaftsministerium fördert auch die Umsetzungberatung und das Konzept für den Umstieg für Firmen mit bis zu 50 Prozent, maximal 15.000 Euro. Bürgermeister Frank Schneider und der Langenfelder Klimaschutz-Beauftragte Jens Hecker begleiteten die erste Beratung bei dem Langenfelder Unternehmen. „Mit ihrer Photovoltaikanlage bringt die Firma Schulz-Dobrick ideale Voraussetzung für nachhaltige Mobilität mit“, freut sich Jens Hecker. Das System des Stroms vom Dach in die Batterie funktioniere in Unternehmen besonders gut, so Hecker.