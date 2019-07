Monheim : Ruhestörer widersetzen sich der Polizei

MONHEIM In der Nacht zu Sonntag ist nach Polizeiangaben bei einem Einsatz wegen einer Ruhestörung an der Steinstraße ein Polizist leicht verletzt worden. Die Beamten beendeten daraufhin die Gartenparty und erteilten allen Anwesenden einen Platzverweis.

Wie die Polizei erst am Montag meldete, hatten sich gegen 0.10 Uhr Anwohner telefonisch bei der Polizei über eine Ruhestörung beschwert. Eine achtköpfige Gruppe feierte unter einem Pavillon in einem benachbarten Garten. Schon auf ihrer Anfahrt hörten die Polizeibeamten nach eigenen Angaben laute Musik aus den Boxen am Pavillon. Als sie nach den Personalien des Gastgebers fragten, habe zunächst niemand reagiert. Stattdessen habe der 42-jährige Ausrichter der Party über ein Mikrofon lautstark den Unmut über seine Nachbarn geäußert, welche seiner Meinung nach die Polizei gerufen hätten.