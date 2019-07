Interview mit Musikschulleiterin Sonja Steinsiek : „Ensembles sind für mich ein Schwerpunkt“

Langenfeld Sonja Steinsiek (43) ist seit wenigen Wochen neue Leiterin der städtischen Musikschule in Langenfeld.

Frau Steinsiek, Sie haben vor 13 Jahren als Honorarkraft bei der Musikschule Langenfeld angefangen. Damals mit einem Nachmittag Unterricht in klassischer und E-Gitarre. Haben Sie mit diesem Aufstieg gerechnet?

STEINSIEK Ich habe an der Folkwang-Universität der Künste in Essen Instrumentalpädagogik mit Schwerpunkt Gitarre studiert und bin heute Diplom-Musikpädagogin. Allerdings bin ich Seiteneinsteigerin.

Sie haben kein ganz leichtes Amt von Jan Raderschatt übernommen. Man hört immer wieder mal von gewissen Disharmonien in der Führungsriege der Musikschule. Wie steht es um das Betriebsklima seit Sie Chefin sind?

Was werden Sie anders machen als Ihre Vorgänger?

STEINSIEK Das Ensemble- und Orchesterspiel ist für mich ein Schwerpunkt. Damit kann sich die Stadt gut in der Öffentlichkeit präsentieren. Ich finde Orchesterarbeit charakterstiftend. Hier werden Kinder zusammengeführt, es bilden sich Freundschaften, die das spätere Leben bestimmen. Und natürlich werden wir mit Schulen und Kitas kooperieren.

Sie leiten selbst das Gitarren-Ensemble „Saitenweise“, mit dem Sie auch in den Partnerstädten unterwegs sind. Wird das so bleiben?

STEINSIEK Auf jeden Fall. Die Städtepartnerschaften sind für mich so wieso ganz wichtig und ein Beitrag zum europäischen Gedanken. Musik ist eine universelle Sprache, die jeder Musiker versteht. Wie sonst könnte man Europäer verschiedener Sprachen besser zusammenführen?

STEINSIEK Das ist ein mexikanischer Molch, Axolotl – mein Haustier. Ich habe drei davon in einem Aquarium.

Sehr ungewöhnlich. Was ist so spannend an diesen schlammgrauen Tieren?