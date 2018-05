Lokalsport: Tischtennis-Stadtmeister stehen jetzt fest

Langenfeld Stefan Boll meldet sich erst auf den letzten Drücker an. Dann gewinnt er das Einzel und das Doppel.

Wer mit Heinz Beesch ins Gespräch kommt, dem wird schnell´eins klar: Dieser Mann liebt den Tischtennis mit jeder Faser. Der Abteilungsleiter des SSV Berghausen hatte die Stadtmeisterschaften akribisch organisiert - und sie wurden mit 122 Meldungen auch zu einem vollen Erfolg. Am ersten Turniertag war der Andrang besonders groß, sodass Beesch erst nach zwei Uhr morgens die Halle der Paulusschule an der Treibstraße verließ. Das lag nicht zuletzt an den 15 Hobbyspielern, die mit von der Partie waren. Insgesamt stellte die Herren-D-Konkurrenz mit 20 Akteuren das zahlenmäßig größte Feld.