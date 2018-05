Lokalsport: VfB Langenfeld steht vor Aufstieg

Langenfeld Der B-Kreisligist schloss durch sein 8:0 zum Tabellenführer Canlarspor auf

Der VfB Langenfeld zeigte im Heimspiel der Fußball-Kreisliga B Solingen (Gruppe 1) gegen den TuS Quettingen erneut, dass er im Kampf um den Aufstieg in die Kreisliga A nichts mehr anbrennen lassen will. Das Team von Trainer Herbert Jellitsch gewann deutlich mit 8:0 (5:0) und schloss dadurch zum diesmal spielfreien Spitzenreiter SV Canlarspor Solingen auf. Beide stehen bei 52 Zählern und liegen nur im Torverhältnis ein kleines Stück auseinander (plus 56, plus 52). "Wir können den Sekt kalt stellen", sagte der VfB-Vorsitzende Manfred Sütterle. Grund für den Optimismus: Zum Sprung nach oben reicht auch der zweite Rang.