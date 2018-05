Langenfeld: Schauraum zeigt Handel der Zukunft

Langenfeld Im Langenfelder Marktkarree präsentiert seit gestern auf 300 Quadratmeter Fläche die "White Box" digitale Systeme.

Der Roboter blickt mit seinen schwarzen Knopfaugen etwas treudoof drein. Aber das weiße Kerlchen hat es in sich: Es rollt an einem Verkaufsregal mit Shampoos und WC-Spülsteinen vorbei, speichert ab, wo etwas fehlt. "Das ist ein mobiler Roboter, der in Supermärkten den Lagerbestand erfasst", erklärt Andreas Bley vom Hersteller Metralabs. Gut möglich, dass Kunden solch einem Roboter in wenigen Jahren beim Einkauf begegnen. Vorerst ist er noch ein Ausstellungsstück in einem gestern im Marktkarree eröffneten Schauraum.