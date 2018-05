Baumberg: Baumberger Schützen feiern an zwei Wochenenden

Baumberg Am 2. Juni ermitteln die Sebastianer ihren neuen Schützenkönig - am 9. Juni folgt die Krönung.

Die Mitglieder der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Baumberg 1900 feiern ihr Schützenfest traditionell in zwei Etapppen: Am ersten Juniwochenende werden der König und Prinz ermittelt, eine Woche drauf werden sie inthronisiert. Am Samstag, 2. Juni, beginnt um 14 Uhr das Königs-, Prinzen- und Schülerschießen auf dem Hochstand am Vereinsheim am Kielsgraben 3. Am Sonntag, 3. Juni, ab 11 Uhr können sich beim Familientag die Bürger am Luftgewehr versuchen. Der Bürgervogelkönig wird ebenfalls auf dem Hochstand am Vereinsheim ausgeschossen. Die Kinder können sich derweil auf der Hüpfburg und auf Gokarts vergnügen.