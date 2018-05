Monheim: So vermitteln Ehrenamtler zwischen Kulturen

Monheim

Das Ulla-Hahn-Haus bietet am Wochenende ein Seminar zum Thema Konfliktlösung im interkulturellen Kontext an. Das Angebot richtet sich an Menschen, die sich ehrenamtlich im Kindergarten, in der Schule und in der außerschulischen Bildungsarbeit engagieren und dort Herausforderungen im Umgang mit sprachlicher Vielfalt, kulturellen Unterschieden und unterschiedlichen Migrationserfahrungen erleben. Der Schwerpunkt liegt auf dem Umgang mit Konflikten. Am Freitag findet das Seminar an der Neustraße 2-4 von 15 bis 19 Uhr statt, am Samstag von 10 bis 16 Uhr. Das Seminar kostet 75 Euro. Für Ehrenamtliche des Ulla-Hahn-Hauses ist die Teilnahme kostenfrei. Anmeldungen unter Telefon 02173 951-4140.