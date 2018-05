Langenfeld : Langenfelder Freibad eröffnet morgen die Saison

Langenfeld Pack die Badehose ein und nimm dein kleines Schwesterlein...! Am morgigen Donnerstag startet das Freibad an der Langforter Straße 72 in die Saison. Laut Bäderbetreiber Sportgemeinschaft Langenfeld (SGL) gelten zunächst bis einschließlich 14. Juni folgende Öffnungszeiten für das Freibad: di-fr 7-11 Uhr, am Wochenende und Pfingstmontag 8-12 Uhr; parallel bleibt das Hallenbad bis 14. Juni geöffnet. "Bei schönem Wetter ist eine Verlängerung der Öffnungszeiten im Freibad möglich", sagt SGL-Sprecherin Kristin Erven-Hoppe. Infos: <a href="http://www.sglangenfeld.de" target="_blank">www.sglangenfeld.de</a>.

Aufgrund städtischer Bauarbeiten ist laut Erven-Hoppe "der Durchgang vom Hallenbad ins Freibad aktuell leider nicht möglich". Montags bleibe das Freibad wegen Grundreinigungsarbeiten geschlossen. Ab dem 15. Juni öffnet das Freibad ganztägig ab 6.30 Uhr bzw. 8 Uhr (mo ab 14 Uhr).

