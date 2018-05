Langenfeld/Essen: Langenfelder Tüftler holen dritten Preis

Langenfeld/Essen Team des Konrad-Adenauer-Gymnasiums überzeugt bei "Schüler experimentieren" mit Erdboden-Untersuchung.

Jugendliche für ihren Forschergeist belohnen - das ist der Gedanke hinter dem Wettbewerb "Schüler experimentieren". 72 Schüler, die sich für die "Mint-Fächer" begeistern - also Mathe, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik - haben jetzt insgesamt 41 außergewöhnliche Ideen und Projekte auf die Beine gestellt und beim Landesausscheid NRW in Essen präsentiert. Unter den Gewinnern im "Haus der Technik": Miriam Knott (12), Johanna Heidkamp (12) und Louis Wagner (13) vom Langenfelder Konrad-Adenauer-Gymnasium.

"Der Wettbewerb ist eine großartige Ergänzung der Arbeit in unseren Schulen. Die entdeckende Form des Lernens, wie sie dieser Wettbewerb bietet, ist auch im Schulalltag wichtig, vor allem in den naturwissenschaftlichen Fächern", sagte Staatssekretär Richter. "Darum bin ich sehr froh, dass so viele Kinder mitmachen und dabei spannende Sachen entdecken. Dieses Engagement und dieser Forschergeist wirken sich auch positiv auf den Unterricht aus." Innogy, vormals RWE, fördert den Landeswettbewerb seit 26 Jahren. Vorstand Schneider betont: "Innogy arbeitet kontinuierlich an Innovationen. Wir begleiten gerne junge Menschen mit Pioniergeist: dem Willen und der Neugier, an neuen Entwicklungen und Ideen mitzuarbeiten.