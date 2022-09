Kunstausstellung mit Helmut Büchter, Anna Schriever und Klaus Stecher : Drei Mettmanner bei Neanderland Art

Mettmann/Langenfeld 36 Werke von 26 Künstlern wie Anna Schriever, Klaus Stecher und Helmut Büchter werden Langenfeld gezeigt. Erstmals wird die Ausstellung von einem Rahmenprogramm begleitet.

Der Besucher erlebt eine vielfältige Schau, die Malerei, Fotografie, Skulpturen und Installationen umfasst und einen beachtlichen Querschnitt künstlerischen Schaffens im Kreis Mettmann zeigt. Monika Wellnitz‘ Arbeiten „Schief gewickelt“ faszinieren durch erkennbar enormen Fleiß, wie sie recyceltes Papier wunderschön farbig in mühsamer Kleinarbeit gefaltet und zusammengefügt hat. „Wahrlich ein Kunstwerk!“, wie sich Besucher begeistern. Karola Teschler weist in ihrer Fotomontage „Aus Wassern so klar“ eindringlich auf die Verschmutzung der Meere hin. Sie zeigt ein Mädchen, das einen Fisch wie auf einer Servierschale trägt. Doch der Fisch ist ungenießbar, denn er ist mit Plastikmüll gefüllt. Mit dabei ist auch das Künstlerduo Oster und Koezle, das zuletzt bei der von Kunsthaus-Mitwirkendem Lothar Weuthen organisierten Schau im Reisholzer Hafen mit Exponaten zu erleben war. Jetzt zeigen sie in Langenfeld digital bearbeitete Fotos mit besonderer Tiefenwirkung.