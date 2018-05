Monheim/Langenfeld: Blindenschach verblüfft Grundschüler

Monheim/Langenfeld Die Monheimer Schule am Lerchenweg setzt auf Ganztagsangebote und Inklusion.

Achim Nöhles ist vom Konzept seiner Schule am Lerchenweg voll überzeugt. "Unser Schwerpunkt ist eindeutig das Ganztagskonzept. Von den zwölf Klassen befinden sich neun im Ganztag von 8 bis 16 Uhr, in drei Jahren werden es alle Klassen sein", sagt der Monheimer Schulleiter. Die Anmeldezahlen geben ihm Recht. 118 Kinder seien zuletzt angemeldet worden, aber nur 81 könne die Schule aufnehmen. "Auch wenn wir in den Klassen 28 bis 31 Kinder haben und damit an der Obergrenze der Klassenstärke sind, freut es uns doch, so nachgefragt zu sein", sagt der Pädagoge. Der Zulauf habe seinen Grund auch im starken Zuzug nach Monheim.