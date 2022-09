Langenfeld Evangelische Kirchengemeinde : Gemeinde feierte erstmals das Street Food Festival

Langenfeld Es gab Speisen zu familienfreundlichen Preisen und Spiele für Kinder. 46 Helfer unterstützten die Organisatoren. Etwa 300 Besucher kamen und aßen.

(feli) Nach der langen Ruhepause durch die Corona-Pandemie kommt wieder Leben in die Evangelische Kirchengemeinde in Langenfeld. Dieses Jahr wurde am vergangenen Samstag erstmalig ein Street Food Festival an der Erlöserkirche auf der Hardt 23 veranstaltet. Von 15 Uhr bis 22 Uhr konnten Besucher sich an verschiedenen Food-Ständen etwas zu essen holen und die Musik und Gemeinschaft genießen.