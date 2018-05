Langenfeld: Infos rund ums Älterwerden

Langenfeld

Das Seniorenbüro und die Freiwilligenagentur der Stadt Langenfeld kommen am Mittwoch, 16. Mai, in das Einkaufszentrum nach Langfort. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr stehen die Mitarbeiterinnen für Gespräche zur Verfügung. Es können Fragen zu Pflege, Schwerbehinderung, Demenz und allem, was "Rund ums Älter werden" wichtig ist, gestellt werden. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Freiwilligenagentur freuen sich auf Menschen, die sich über ehrenamtliches Engagement in Langenfeld informieren möchten. Das Seniorenbüro ist erreichbar unter Telefon 794 2140.