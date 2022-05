Verwaltung erhält wichtige Informationen von Radfahrern : Bürger planen bessere Radwege mit

Langenfeld Wertvolle Informationen für das neue Radfahrkonzept erhalten Langenfelds Planer während der Bürgerbeteiligung. Bis zum 20. Mai kann sich jeder auch noch über den Online Wegedetektiv auf der Stadtseite beteiligen.

Jeder kann sich am Radfahrkonzept beteiligen. Noch bis zum 20. Mai besteht die Möglichkeit über die Internetseite der Stadt Langenfeld beim Online Wegedetektiv (www.wegedetektiv.de/langenfeld) mitzumachen. Auf der Karte des Wegedetektiv kann ein Punkt oder eine Strecke markiert werden. Vom Handy oder dem heimischen Rechner aus, gehen die Vorschläge zur Verbesserung des Radwegenetzes in die Datenbank der Planer.

„Allerdings stoßen wir immer dort an unsere Grenzen, wo der Gesetzgeber klare Vorgaben macht oder der Bestand bestimmte Veränderungen nicht zulässt.“ So sei die Installation von Radfahrstreifen in 30er-Zonen derzeit vom Gesetzgeber nicht erlaubt, weil die Konflikte zwischen den Verkehrsteilnehmern bei geringeren Geschwindigkeiten abnehmen. „Zwischen 30 und 20 bis 25 Stundenkilometern ist der Unterschied von Autos und Radfahrern nicht mehr so groß.“