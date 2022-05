Aktion für die Langenfelder Tafel : Edeka sammelt Pfandbons für Tafel

Diana Rauch (SkF Langenfeld) löst die Pfandbons ein, die in der Pfandbox gespendet wurden. Foto: SkF Langenfeld/Skf Langenfeld

Langenfeld Die Boxen stehen in Langenfeld in den beiden Filialen. Der Wert der Pfandbons geht komplett an den Sozialdienst katholischer Frauen für die Lebensmittelausgabe.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wer die Arbeit der Tafel Langenfeld Die Tüte SkF unterstützen möchte, hat jetzt eine weitere Möglichkeit: Die beiden Edeka Frische-Center Hövener in Langenfeld haben Spendenboxen neben den Pfandautomaten angebracht. Das teilt Martina Matuschik, beim Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) Langenfeld für Fundraising zuständig, mit. Kunden können dort ihre Pfandbons einwerfen. Die Beträge gehen komplett an die Tafel Langenfeld Die Tüte. Die Pfandboxen gibt es im Edeka Frische-Center Hövener an der Kaiserstraße 20 sowie in der Filiale an der Schneiderstraße 17.

Zum Hintergrund: Die gestiegene Unsicherheit in Bezug auf Lebensmittel und Lieferketten macht sich auch bei den Tafeln bemerkbar. Es wird immer schwieriger, ausreichend Lebensmittel zu erhalten – vor allem solche, die lange haltbar sind. Aktuell registriert der SkF Langenfeld, dass auch aus der Ukraine geflüchtete Menschen eine Kundenkarte bei der Tüte beantragen , so Matuschik. „Mithilfe der Spenden kann der SkF sich auf einen gestiegenen Hilfsbedarf vorbereiten“, sagt sie.

Ohne Spenden könnte Die Tüte nicht existieren, so Matuschik. Die ehrenamtlichen Fahrer holten regelmäßig Lebensmittel bei lokalen Lebensmittelhändlern ab. Auch private Unterstützer packten bei ihrem Wocheneinkauf zusätzliche Lebensmittel ein, um sie der Tafel Langenfeld zu übergeben.

Wer Lebensmittel spenden möchte, kontaktiert am besten vorab den SkF unter Telefon 02173 39476-35, um abzusprechen, was gerade benötigt wird. Auch finanzielle Spenden helfen, das Angebot aufrecht zu erhalten.

Über Geldspenden mit dem Hinweis „Tafel“ oder „Tüte“ im Verwendungszweck kann der SkF Langenfeld unterstützt werden.

Info Die Tüte SkF, Solinger Straße 70 (Eingang/Zufahrt über die Richrather Straße 5/7), 40764 Langenfeld. Es wird ein Einkaufsausweis benötigt. Dieser kann dienstags, 10.30 bis 12.30 Uhr vor Ort beantragt werden. Öffnungszeiten: Montag 12.30 bis 14 Uhr (ausschließlich für Berufstätige und Menschen mit Behinderung ab 80 Prozent) Dienstag 12.30 bis 15 Uhr, Donnerstag: 12.30 bis 15 Uhr

(og)