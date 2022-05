Monheim : Die Minarette sind gegossen

Die Baustelle der marokanischen Moschee in Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Der Bau der Monheimer Moschee geht langsam, aber stetig voran. Jetzt wurde der nächste wichtige Schritt des Bauvorhabens abgeschlossen.

An dem Moscheebauprojekt der Islamischen Gemeinde Monheim und Umgebung gingen in den vergangenen Wochen die Arbeiten an der Außenhaut weiter. Inzwischen wurden die geschossübergreifenden Fenster montiert.